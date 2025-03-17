https://ria.ru/20250317/brakonerstvo-2005407116.html

В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей

В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей

Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где, по сообщениям в соцсетях, неизвестные убили стадо оленей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:37:00+03:00

2025-03-17T05:37:00+03:00

2025-03-17T05:37:00+03:00

происшествия

тернейский район

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где, по сообщениям в соцсетях, неизвестные убили стадо оленей, сообщил РИА Новости представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов. В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. "Охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

тернейский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тернейский район