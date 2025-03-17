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В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей - РИА Новости, 17.03.2025
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05:37 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/brakonerstvo-2005407116.html
В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей
В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей - РИА Новости, 17.03.2025
В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей
Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где, по сообщениям в соцсетях, неизвестные убили стадо оленей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:37:00+03:00
2025-03-17T05:37:00+03:00
происшествия
тернейский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где, по сообщениям в соцсетях, неизвестные убили стадо оленей, сообщил РИА Новости представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов. В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. "Охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
тернейский район
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Дарья Буймова
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происшествия, тернейский район
Происшествия, Тернейский район
В Приморье полиция выехала на место убийства стада оленей

В Приморье охотовед и полиция выехали на место, где убили стадо оленей

© РИА Новости / Вяткин Владимир, STFСтадо оленей
Стадо оленей - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Вяткин Владимир, STF
Стадо оленей. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где, по сообщениям в соцсетях, неизвестные убили стадо оленей, сообщил РИА Новости представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.
В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет.
"Охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место", - сказал собеседник.
Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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ПроисшествияТернейский район
 
 
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