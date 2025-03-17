https://ria.ru/20250317/bespilotniki-2005522871.html
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 17.03.2025
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:05:00+03:00
2025-03-17T16:05:00+03:00
2025-03-17T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого марта с 13.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область, Безопасность
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ над Курской и один над Белгородской областями