https://ria.ru/20250317/bespilotniki-2005522871.html

ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 17.03.2025

ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:05:00+03:00

2025-03-17T16:05:00+03:00

2025-03-17T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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курская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого марта с 13.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, курская область, безопасность