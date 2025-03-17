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Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/bespilotniki-2005433782.html
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:26:00+03:00
2025-03-17T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОЛГОГРАД , 17 мар - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с вечера воскресенья уничтожили 4 беспилотника в Волгоградской области. "Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Бочаров: при атаке 4 БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД , 17 мар - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с вечера воскресенья уничтожили 4 беспилотника в Волгоградской области.
"Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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