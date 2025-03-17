https://ria.ru/20250317/bespilotniki-2005433782.html

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:26:00+03:00

2025-03-17T10:26:00+03:00

2025-03-17T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОЛГОГРАД , 17 мар - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с вечера воскресенья уничтожили 4 беспилотника в Волгоградской области. "Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)