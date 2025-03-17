https://ria.ru/20250317/bespilotniki-2005433782.html
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:26:00+03:00
2025-03-17T10:26:00+03:00
2025-03-17T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg
ВОЛГОГРАД , 17 мар - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с вечера воскресенья уничтожили 4 беспилотника в Волгоградской области. "Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf5a1b11747f7969cb7158c504a1db60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Губернатор Бочаров: при атаке 4 БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал