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В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен
Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:23:00+03:00
2025-03-17T12:23:00+03:00
2025-03-17T12:23:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе посёлка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство повреждено. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен
Гладков: в районе посёлка Степное при атаке БПЛА ВСУ ранило водителя грузовика