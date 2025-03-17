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В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен
Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:23:00+03:00
2025-03-17T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе посёлка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство повреждено. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен

Гладков: в районе посёлка Степное при атаке БПЛА ВСУ ранило водителя грузовика

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramFPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района
FPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
FPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районе посёлка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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