https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html

В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен

В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен - РИА Новости, 17.03.2025

В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику, водитель ранен

Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:23:00+03:00

2025-03-17T12:23:00+03:00

2025-03-17T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

сумская область

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005464522_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_1bbd975fef5add8bad7b2bbe9122ef87.jpg

БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе посёлка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство повреждено. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков