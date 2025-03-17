https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005462519.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:14:00+03:00
2025-03-17T12:14:00+03:00
2025-03-17T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белогородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Семнадцатого марта около 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белогородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белогородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью