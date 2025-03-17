Рейтинг@Mail.ru
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 17.03.2025 (обновлено: 13:00 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным
Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:36:00+03:00
2025-03-17T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
владимир путин
дональд трамп
анналена бербок
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999023196_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_71538eaf1859cb6fa6b62fbcf703243a.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Tagesschau.В частности, она потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине."Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно", — утверждает она. В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине. По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html
https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html
европа
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999023196_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bcb79772a66d511fa252ffed54fd08f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир путин, дональд трамп, анналена бербок, сша, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Анналена Бербок, США, Москва, Россия
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным

Бербок призвала Трампа не идти на необговоренные уступки Путину

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Tagesschau.
В частности, она потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава МИД Украины поставил три ультиматума по переговорам
11:35
"Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно", — утверждает она.

В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.

По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.

В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
Подбитая американская бронемашина MaxxPro - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампАнналена БербокСШАМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала