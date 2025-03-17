Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным
Бербок призвала Трампа не идти на необговоренные уступки Путину
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Tagesschau.
В частности, она потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине.
"Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно", — утверждает она.
В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.
В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.
В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.