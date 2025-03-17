https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html

Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным

Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025

Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным

Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:36:00+03:00

2025-03-17T12:36:00+03:00

2025-03-17T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о Европе накануне его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Tagesschau.В частности, она потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб Украине."Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно", — утверждает она. В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине. По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.В конце февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html

https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html

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