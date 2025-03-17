https://ria.ru/20250317/belomorkanal-2005493656.html

Ремонтную фирму обвинили в мошенничестве по делу об аварии на Беломорканале

Ремонтную фирму обвинили в мошенничестве по делу об аварии на Беломорканале - РИА Новости, 17.03.2025

Ремонтную фирму обвинили в мошенничестве по делу об аварии на Беломорканале

Сотрудникам компании, занимавшейся ремонтом плотины Беломорско-Балтийского канала, предъявлено обвинение в мошенничестве, которое вскрылось в рамках... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:02:00+03:00

2025-03-17T14:02:00+03:00

2025-03-17T14:09:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Сотрудникам компании, занимавшейся ремонтом плотины Беломорско-Балтийского канала, предъявлено обвинение в мошенничестве, которое вскрылось в рамках расследования уголовного дела о прорыве плотины в Карелии, где погибли трое человек, сообщает пресс-служба Западного следственного управления на транспорте (ЗСУТ) СК России. "Установлена и изобличена группа лиц из числа руководства коммерческой организации. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба. В конце июля 2024 года разрушилась временная строительная перемычка, возведенная для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии, произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Трое местных жителей погибли. Как сообщает пресс-служба ЗСУТ, установлено, что в период с 2022 по 2023 годы директор по строительству и начальник проекта строительной организации, действуя совместно с другими лицами, похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию плотины Беломорканала. "Они предоставили документы, содержащие заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленного песка на объект строительства и оказанных транспортных услугах", - уточнили в пресс-службе ведомства. Добавляется, что обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240730/kareliya-1962999345.html

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республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия