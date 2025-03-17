Ремонтную фирму обвинили в мошенничестве по делу об аварии на Беломорканале
СК: ремонтировавших плотину Беломорканала строителей обвинили в мошенничестве
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто разрушения временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии
Место разрушения временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Сотрудникам компании, занимавшейся ремонтом плотины Беломорско-Балтийского канала, предъявлено обвинение в мошенничестве, которое вскрылось в рамках расследования уголовного дела о прорыве плотины в Карелии, где погибли трое человек, сообщает пресс-служба Западного следственного управления на транспорте (ЗСУТ) СК России.
"Установлена и изобличена группа лиц из числа руководства коммерческой организации. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба.
© ИнфографикаРазмыв временной дамбы в Карелии
© Инфографика
Размыв временной дамбы в Карелии
В конце июля 2024 года разрушилась временная строительная перемычка, возведенная для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии, произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Трое местных жителей погибли.
Как сообщает пресс-служба ЗСУТ, установлено, что в период с 2022 по 2023 годы директор по строительству и начальник проекта строительной организации, действуя совместно с другими лицами, похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию плотины Беломорканала.
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"Они предоставили документы, содержащие заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленного песка на объект строительства и оказанных транспортных услугах", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Добавляется, что обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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