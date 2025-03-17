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Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций - РИА Новости, 17.03.2025
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20:44 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/belgorod-2005593147.html
Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций
Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций - РИА Новости, 17.03.2025
Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций
Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:44:00+03:00
2025-03-17T20:44:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму более 11,5 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе суда. "Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении суда. По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия
Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций

Главу компании арестовали в Белгороде за хищение при строительстве фортификаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму более 11,5 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе суда.
"Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении суда.
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По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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