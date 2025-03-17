https://ria.ru/20250317/bastrykin-2005496909.html

Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью

Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью - РИА Новости, 17.03.2025

Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:20:00+03:00

2025-03-17T14:20:00+03:00

2025-03-17T14:25:00+03:00

происшествия

тюменская область

россия

тюменский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005497757_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_35ff854701b2195e48b2788d3af88d9d.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с дорожной аварией, которая произошла вечером 16 марта у села Чикча в Тюменском районе, где при столкновении автомобиля "ВАЗ-2107" и питбайка, которыми управляли подростки 17 и 16 лет, погиб 17-летний пассажир питбайка, а один из водителей находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. "Региональным следственным управлением организована доследственная проверка по факту ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб подросток. Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области А.А. Кублякову возбудить уголовное дело, представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20241223/bastrykin-1990825772.html

тюменская область

россия

тюменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, россия, тюменский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)