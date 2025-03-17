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Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью
Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью - РИА Новости, 17.03.2025
Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:20:00+03:00
2025-03-17T14:20:00+03:00
2025-03-17T14:25:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
тюменский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с дорожной аварией, которая произошла вечером 16 марта у села Чикча в Тюменском районе, где при столкновении автомобиля "ВАЗ-2107" и питбайка, которыми управляли подростки 17 и 16 лет, погиб 17-летний пассажир питбайка, а один из водителей находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. "Региональным следственным управлением организована доследственная проверка по факту ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб подросток. Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области А.А. Кублякову возбудить уголовное дело, представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - указано в сообщении.
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происшествия, тюменская область, россия, тюменский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюменский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью