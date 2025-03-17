Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества
Матвиенко и Алиев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"В ходе откровенной продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Матвиенко отметила, что лидеры России и Азербайджана "находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое они уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству – важным составляющим межгосударственных отношений".
Собеседники обсудили также текущую международную ситуацию, добавили в пресс-службе.
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