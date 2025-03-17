https://ria.ru/20250317/azerbaydzhan-2005441880.html

Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества

Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества - РИА Новости, 17.03.2025

Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:46:00+03:00

2025-03-17T10:46:00+03:00

2025-03-17T11:42:00+03:00

россия

азербайджан

экономика

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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента."В ходе откровенной продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия", - говорится в сообщении.Матвиенко отметила, что лидеры России и Азербайджана "находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое они уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству – важным составляющим межгосударственных отношений".Собеседники обсудили также текущую международную ситуацию, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, экономика