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Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества - РИА Новости, 17.03.2025
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10:46 17.03.2025 (обновлено: 11:42 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/azerbaydzhan-2005441880.html
Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества
Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества - РИА Новости, 17.03.2025
Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:46:00+03:00
2025-03-17T11:42:00+03:00
россия
азербайджан
экономика
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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента."В ходе откровенной продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия", - говорится в сообщении.Матвиенко отметила, что лидеры России и Азербайджана "находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое они уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству – важным составляющим межгосударственных отношений".Собеседники обсудили также текущую международную ситуацию, добавили в пресс-службе.
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россия, азербайджан, экономика
Россия, Азербайджан, Экономика
Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества

Матвиенко и Алиев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"В ходе откровенной продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Матвиенко отметила, что лидеры России и Азербайджана "находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое они уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству – важным составляющим межгосударственных отношений".
Собеседники обсудили также текущую международную ситуацию, добавили в пресс-службе.
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