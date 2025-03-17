Австрия пересмотрит критерии выдачи пособий беженцам с Украины
Министр Плакольм: Австрия пересмотрит критерии выдачи пособий беженцам с Украины
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Австрия пересматривает критерии для выдачи пособий беженцам с Украины, так как в последнее время участились случаи приезда в республику людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски, сообщила новый министр Австрии по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудиа Плакольм.
"В настоящее время я создаю рабочую группу для изучения вопроса о семейных пособиях для перемещенных лиц из Украины. В последнее время участились случаи приезда в Австрию людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски. Я не хочу, чтобы наши системы и семейные пособия стали притягательным фактором для большего числа людей, стремящихся попасть в Австрию. Именно поэтому мы сейчас разрабатываем четкие критерии того, кто будет иметь право на семейные пособия в будущем", - сказала министр в интервью австрийской газете Kurier.
Уточняется, что в первую очередь этот вопрос касается цыган рома и синти с западной Украины. Представитель издания в этой связи уточнил, какими должны быть эти критерии, чтобы не дискриминировать никого. "Мы обсуждаем это с экспертами. Нынешняя модель действует до октября. Те, кто бежит от войны, будут продолжать получать защиту. Но готовностью австрийцев помочь нельзя злоупотреблять", - ответила Плакольм.
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