https://ria.ru/20250317/avstrija-2005519285.html

Австрия пересмотрит критерии выдачи пособий беженцам с Украины

Австрия пересмотрит критерии выдачи пособий беженцам с Украины - РИА Новости, 17.03.2025

Австрия пересмотрит критерии выдачи пособий беженцам с Украины

Австрия пересматривает критерии для выдачи пособий беженцам с Украины, так как в последнее время участились случаи приезда в республику людей с украинскими... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

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ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Австрия пересматривает критерии для выдачи пособий беженцам с Украины, так как в последнее время участились случаи приезда в республику людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски, сообщила новый министр Австрии по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудиа Плакольм. "В настоящее время я создаю рабочую группу для изучения вопроса о семейных пособиях для перемещенных лиц из Украины. В последнее время участились случаи приезда в Австрию людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски. Я не хочу, чтобы наши системы и семейные пособия стали притягательным фактором для большего числа людей, стремящихся попасть в Австрию. Именно поэтому мы сейчас разрабатываем четкие критерии того, кто будет иметь право на семейные пособия в будущем", - сказала министр в интервью австрийской газете Kurier. Уточняется, что в первую очередь этот вопрос касается цыган рома и синти с западной Украины. Представитель издания в этой связи уточнил, какими должны быть эти критерии, чтобы не дискриминировать никого. "Мы обсуждаем это с экспертами. Нынешняя модель действует до октября. Те, кто бежит от войны, будут продолжать получать защиту. Но готовностью австрийцев помочь нельзя злоупотреблять", - ответила Плакольм.

https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html

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в мире, австрия, украина, европа