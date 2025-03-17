https://ria.ru/20250317/ataka-2005545582.html

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Пологовском округе Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:38:00+03:00

2025-03-17T17:38:00+03:00

2025-03-17T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Пологовском округе Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Пологовском муниципальном округе, в селе Шевченково зафиксирована атака вражеского БПЛА. В результате удара существенно пострадал новый школьный автобус, который стоял у водителя во дворе по месту жительства. Благо среди населения пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что объект атаки был не случайным, так как оператор-наводчик БПЛА видел, что это школьный автобус с надписью "Дети". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины