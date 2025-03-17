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ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Пологовском округе Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:38:00+03:00
2025-03-17T17:38:00+03:00
2025-03-17T17:38:00+03:00
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евгений балицкий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Пологовском округе Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Пологовском муниципальном округе, в селе Шевченково зафиксирована атака вражеского БПЛА. В результате удара существенно пострадал новый школьный автобус, который стоял у водителя во дворе по месту жительства. Благо среди населения пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что объект атаки был не случайным, так как оператор-наводчик БПЛА видел, что это школьный автобус с надписью "Дети". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Балицкий: беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области