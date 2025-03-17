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При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек
При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек - РИА Новости, 17.03.2025
При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек
При атаке украинских дронов в Астраханской области пострадал человек, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:25:00+03:00
2025-03-17T07:25:00+03:00
2025-03-17T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
вооруженные силы украины
игорь бабушкин
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. При атаке украинских дронов в Астраханской области пострадал человек, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. <...> В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу", — сообщил глава региона.При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание, ситуация под контролем. Экстренные службы приступили к устранению последствий, уточнил Бабушкин.Губернатор добавил, что рабочие смены заблаговременно эвакуировали, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Игорь Бабушкин, Россия
При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек
Бабушкин: при атаке дронов ВСУ в Астраханской области пострадал человек