https://ria.ru/20250317/ataka-2005413063.html

При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек

При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек - РИА Новости, 17.03.2025

При атаке дронов в Астраханской области пострадал человек

При атаке украинских дронов в Астраханской области пострадал человек, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:25:00+03:00

2025-03-17T07:25:00+03:00

2025-03-17T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

астраханская область

вооруженные силы украины

игорь бабушкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. При атаке украинских дронов в Астраханской области пострадал человек, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. <...> В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу", — сообщил глава региона.При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание, ситуация под контролем. Экстренные службы приступили к устранению последствий, уточнил Бабушкин.Губернатор добавил, что рабочие смены заблаговременно эвакуировали, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астраханская область, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, россия