https://ria.ru/20250317/alternativa-2005531767.html

АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии

АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии - РИА Новости, 17.03.2025

АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова обратилась в конституционный суд ФРГ из-за планов принятия поправок в конституцию для увеличения... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:45:00+03:00

2025-03-17T16:45:00+03:00

2025-03-17T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова обратилась в конституционный суд ФРГ из-за планов принятия поправок в конституцию для увеличения государственных заимствований бундестагом старого созыва, говорится в заявлении партии в соцсети Х. Конституционный суд ФРГ в прошлую пятницу отверг заявления партий АдГ и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. В решении указывается, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва, а решение о проведении двух внеочередных собраний никак не препятствует будущему формированию бундестага нового созыва. Позднее бюджетный комитет бундестага рекомендовал принять поправки. "Альтернатива для Германии" снова подает иск в федеральный конституционный суд", - сказано в заявлении. "Последние события в бюджетном комитете не только скандальны, но и являются нападками на наши демократические права! Хельге Браун, бывший глава ведомства федерального канцлера при (Ангеле - ред.) Меркель, сознательно игнорирует конституционное право оппозиции на заслушивание экспертов и самовольно проталкивает неконституционное изменение конституции. Этот подход абсолютно неприемлем и является ударом по демократии", - заявляет АдГ. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Предполагается, что дополнительные государственные заимствования будут использованы для существенного увеличения трат на оборону и инфраструктуру. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.

https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html

https://ria.ru/20250315/protest-2005238341.html

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в мире, германия, хдс/хсс, бундестаг германии