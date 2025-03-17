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АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии - РИА Новости, 17.03.2025
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16:45 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/alternativa-2005531767.html
АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии
АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии - РИА Новости, 17.03.2025
АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова обратилась в конституционный суд ФРГ из-за планов принятия поправок в конституцию для увеличения... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:45:00+03:00
2025-03-17T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова обратилась в конституционный суд ФРГ из-за планов принятия поправок в конституцию для увеличения государственных заимствований бундестагом старого созыва, говорится в заявлении партии в соцсети Х. Конституционный суд ФРГ в прошлую пятницу отверг заявления партий АдГ и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. В решении указывается, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва, а решение о проведении двух внеочередных собраний никак не препятствует будущему формированию бундестага нового созыва. Позднее бюджетный комитет бундестага рекомендовал принять поправки. "Альтернатива для Германии" снова подает иск в федеральный конституционный суд", - сказано в заявлении. "Последние события в бюджетном комитете не только скандальны, но и являются нападками на наши демократические права! Хельге Браун, бывший глава ведомства федерального канцлера при (Ангеле - ред.) Меркель, сознательно игнорирует конституционное право оппозиции на заслушивание экспертов и самовольно проталкивает неконституционное изменение конституции. Этот подход абсолютно неприемлем и является ударом по демократии", - заявляет АдГ. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Предполагается, что дополнительные государственные заимствования будут использованы для существенного увеличения трат на оборону и инфраструктуру. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.
https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html
https://ria.ru/20250315/protest-2005238341.html
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в мире, германия, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
АдГ обратилась в суд из-за поправок в конституцию Германии

АдГ подала в суд из-за поправок бундестага в конституцию ФРГ

© AP Photo / Michael SohnПлакат партии "Альтернатива для Германии"
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова обратилась в конституционный суд ФРГ из-за планов принятия поправок в конституцию для увеличения государственных заимствований бундестагом старого созыва, говорится в заявлении партии в соцсети Х.
Конституционный суд ФРГ в прошлую пятницу отверг заявления партий АдГ и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. В решении указывается, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва, а решение о проведении двух внеочередных собраний никак не препятствует будущему формированию бундестага нового созыва. Позднее бюджетный комитет бундестага рекомендовал принять поправки.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 21:47
"Альтернатива для Германии" снова подает иск в федеральный конституционный суд", - сказано в заявлении.
"Последние события в бюджетном комитете не только скандальны, но и являются нападками на наши демократические права! Хельге Браун, бывший глава ведомства федерального канцлера при (Ангеле - ред.) Меркель, сознательно игнорирует конституционное право оппозиции на заслушивание экспертов и самовольно проталкивает неконституционное изменение конституции. Этот подход абсолютно неприемлем и является ударом по демократии", - заявляет АдГ.
В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Предполагается, что дополнительные государственные заимствования будут использованы для существенного увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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