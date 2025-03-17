Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Только три населенных пункта (в Курской области. — Прим. ред.) пытаются они (ВСУ. — Прим. ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают", — сказал военный.
По его словам, армия продолжает наступать, часть российских сил уже находится в Сумской области.
"Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, — уточнил Алаудинов.
Генерал-лейтенант добавил, что ожидает в ближайшее время более серьезных результатов ВС России на Сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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