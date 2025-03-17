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Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 17.03.2025 (обновлено: 14:14 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005486409.html
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области
ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:42:00+03:00
2025-03-17T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
сумская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Только три населенных пункта (в Курской области. — Прим. ред.) пытаются они (ВСУ. — Прим. ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают", — сказал военный.По его словам, армия продолжает наступать, часть российских сил уже находится в Сумской области."Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, — уточнил Алаудинов.Генерал-лейтенант добавил, что ожидает в ближайшее время более серьезных результатов ВС России на Сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html
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курская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, сумская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сумская область, США
Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Только три населенных пункта (в Курской области. — Прим. ред.) пытаются они (ВСУ. — Прим. ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают", — сказал военный.
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По его словам, армия продолжает наступать, часть российских сил уже находится в Сумской области.
"Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, — уточнил Алаудинов.
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Генерал-лейтенант добавил, что ожидает в ближайшее время более серьезных результатов ВС России на Сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовВладимир ПутинСумская областьСША
 
 
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