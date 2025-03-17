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Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн
Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн - РИА Новости, 17.03.2025
Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн
Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после борьбы с редкой формой рака, написала министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети Х. Актриса в октябре 2023 года сообщила, что страдает от рака эндокринной системы, который был диагностирован двумя месяцами ранее и с тех пор не давал ей участвовать в съемках. "Эмили Декенн покинула нас после болезни. Ее дебют в трогательной роли в фильме "Розетта" братьев Дарденн, принес ей награду Каннского фестиваля. Она была пять раз номинирована на премию "Сезар"… Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить", - сообщила министр. Когда в 1999 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за участие в фильме "Розетта", ей было только 17 лет. Карьера актрисы насчитывает почти 50 фильмов, среди которых "Братство волка", "Мост короля Людовика Святого", "Мебиус" и "До свидания там, наверху". Фильм "Что мы говорим, что мы делаем" в 2021 году принес ей премию "Сезар" за лучшую женскую роль второго плана.
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франция, в мире
Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн
Актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после борьбы с редкой формой рака, написала министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети Х
.
Актриса в октябре 2023 года сообщила, что страдает от рака эндокринной системы, который был диагностирован двумя месяцами ранее и с тех пор не давал ей участвовать в съемках.
"Эмили Декенн покинула нас после болезни. Ее дебют в трогательной роли в фильме "Розетта" братьев Дарденн, принес ей награду Каннского фестиваля. Она была пять раз номинирована на премию "Сезар"… Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить", - сообщила министр.
Когда в 1999 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за участие в фильме "Розетта", ей было только 17 лет.
Карьера актрисы насчитывает почти 50 фильмов, среди которых "Братство волка", "Мост короля Людовика Святого", "Мебиус" и "До свидания там, наверху". Фильм "Что мы говорим, что мы делаем" в 2021 году принес ей премию "Сезар" за лучшую женскую роль второго плана.