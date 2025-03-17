https://ria.ru/20250317/aktrisa-2005429329.html

Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн

Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн - РИА Новости, 17.03.2025

Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн

Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:00:00+03:00

2025-03-17T10:00:00+03:00

2025-03-17T10:48:00+03:00

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005429189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c931946a0255a1ae0d680073e513a205.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после борьбы с редкой формой рака, написала министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети Х. Актриса в октябре 2023 года сообщила, что страдает от рака эндокринной системы, который был диагностирован двумя месяцами ранее и с тех пор не давал ей участвовать в съемках. "Эмили Декенн покинула нас после болезни. Ее дебют в трогательной роли в фильме "Розетта" братьев Дарденн, принес ей награду Каннского фестиваля. Она была пять раз номинирована на премию "Сезар"… Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить", - сообщила министр. Когда в 1999 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за участие в фильме "Розетта", ей было только 17 лет. Карьера актрисы насчитывает почти 50 фильмов, среди которых "Братство волка", "Мост короля Людовика Святого", "Мебиус" и "До свидания там, наверху". Фильм "Что мы говорим, что мы делаем" в 2021 году принес ей премию "Сезар" за лучшую женскую роль второго плана.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире