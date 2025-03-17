https://ria.ru/20250317/aferisty-2005261250.html
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году - РИА Новости, 17.03.2025
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:15:00+03:00
2025-03-17T02:15:00+03:00
2025-03-17T02:15:00+03:00
общество
россия
жилье
недвижимость
maximova & partners
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/99/1555549980_24:385:2980:2048_1920x0_80_0_0_4dba6dd8301130021b4679570b8e96d0.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova & partners" Ольга Максимова.Она предупредила, что с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья."Сообщают, что его персональные данные слиты в сеть, Госуслуги взломаны, а в отношении его квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем ему необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы", — рассказала Максимова.После этого так называемые сотрудники спецслужб убеждают жертву "фиктивно" переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть."Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги "в надежное место", — отмечает собеседница агентства.Попасть на удочку мошенников чаще рискую пожилые, юридически неграмотные и высокоэмоциональные люди, предупредила Максимова. Она советует всегда настаивать на встрече с собственником, совершать все сделки с жильем через адвоката, а также помнить, что сотрудники силовых структур не будут предлагать защиту активов с помощью хитрых схем.
https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html
https://ria.ru/20250225/kvartira-2001386860.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/99/1555549980_182:383:2402:2048_1920x0_80_0_0_50608667697d90fa090c75df87d18f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, жилье, недвижимость, maximova & partners
Общество, Россия, Жилье, Недвижимость, Maximova & partners
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
Юрист Максимова: мошенники стали использовать искусственный интеллект
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм
" управляющий партнер "Maximova & partners" Ольга Максимова.
Она предупредила, что с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья.
"Сообщают, что его персональные данные слиты в сеть, Госуслуги взломаны, а в отношении его квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем ему необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы", — рассказала Максимова.
После этого так называемые сотрудники спецслужб убеждают жертву "фиктивно" переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть.
«
"Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги "в надежное место", — отмечает собеседница агентства.
Попасть на удочку мошенников чаще рискую пожилые, юридически неграмотные и высокоэмоциональные люди, предупредила Максимова. Она советует всегда настаивать на встрече с собственником, совершать все сделки с жильем через адвоката, а также помнить, что сотрудники силовых структур не будут предлагать защиту активов с помощью хитрых схем.