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Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году - РИА Новости, 17.03.2025
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02:15 17.03.2025
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Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году - РИА Новости, 17.03.2025
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:15:00+03:00
2025-03-17T02:15:00+03:00
общество
россия
жилье
недвижимость
maximova & partners
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova &amp; partners" Ольга Максимова.Она предупредила, что с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья."Сообщают, что его персональные данные слиты в сеть, Госуслуги взломаны, а в отношении его квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем ему необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы", — рассказала Максимова.После этого так называемые сотрудники спецслужб убеждают жертву "фиктивно" переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть."Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги "в надежное место", — отмечает собеседница агентства.Попасть на удочку мошенников чаще рискую пожилые, юридически неграмотные и высокоэмоциональные люди, предупредила Максимова. Она советует всегда настаивать на встрече с собственником, совершать все сделки с жильем через адвоката, а также помнить, что сотрудники силовых структур не будут предлагать защиту активов с помощью хитрых схем.
https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html
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общество, россия, жилье, недвижимость, maximova & partners
Общество, Россия, Жилье, Недвижимость, Maximova & partners
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году

Юрист Максимова: мошенники стали использовать искусственный интеллект

© Depositphotos.com / halfpointКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Depositphotos.com / halfpoint
Квартира. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova & partners" Ольга Максимова.
Она предупредила, что с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья.
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"Сообщают, что его персональные данные слиты в сеть, Госуслуги взломаны, а в отношении его квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем ему необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы", — рассказала Максимова.
После этого так называемые сотрудники спецслужб убеждают жертву "фиктивно" переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть.
«
"Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги "в надежное место", — отмечает собеседница агентства.
Попасть на удочку мошенников чаще рискую пожилые, юридически неграмотные и высокоэмоциональные люди, предупредила Максимова. Она советует всегда настаивать на встрече с собственником, совершать все сделки с жильем через адвоката, а также помнить, что сотрудники силовых структур не будут предлагать защиту активов с помощью хитрых схем.
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