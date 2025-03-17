https://ria.ru/20250317/aferisty-2005261250.html

Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году

Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году - РИА Новости, 17.03.2025

Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году

Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:15:00+03:00

2025-03-17T02:15:00+03:00

2025-03-17T02:15:00+03:00

общество

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жилье

недвижимость

maximova & partners

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Maximova & partners" Ольга Максимова.Она предупредила, что с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья."Сообщают, что его персональные данные слиты в сеть, Госуслуги взломаны, а в отношении его квартиры производится попытка рейдерского захвата, в связи с чем ему необходимо оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые уже в курсе происходящего и делают все, чтобы защитить его интересы", — рассказала Максимова.После этого так называемые сотрудники спецслужб убеждают жертву "фиктивно" переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть."Порой даже проводят реальные расчеты по заниженной стоимости. А затем убеждают перевести полученные деньги "в надежное место", — отмечает собеседница агентства.Попасть на удочку мошенников чаще рискую пожилые, юридически неграмотные и высокоэмоциональные люди, предупредила Максимова. Она советует всегда настаивать на встрече с собственником, совершать все сделки с жильем через адвоката, а также помнить, что сотрудники силовых структур не будут предлагать защиту активов с помощью хитрых схем.

https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html

https://ria.ru/20250225/kvartira-2001386860.html

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общество, россия, жилье, недвижимость, maximova & partners