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Вайдель назвала призыв к подготовке больниц ФРГ к войне нагнетанием паники - РИА Новости, 17.03.2025
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21:29 17.03.2025
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Вайдель назвала призыв к подготовке больниц ФРГ к войне нагнетанием паники
Вайдель назвала призыв к подготовке больниц ФРГ к войне нагнетанием паники - РИА Новости, 17.03.2025
Вайдель назвала призыв к подготовке больниц ФРГ к войне нагнетанием паники
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "нагнетанием паники" призыв министра здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах от... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:29:00+03:00
2025-03-17T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "нагнетанием паники" призыв министра здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах от Христианско-социального союза (ХСС) к подготовке больниц к войне. Ранее в понедельник Герлах заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine, что немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны. "ХСС хочет подготовить больницы к войне": чтобы заручиться большей общественной поддержкой крупнейшей в послевоенной истории долговой оргии, блок ХДС/ХСС прибегает к совершенно необоснованному нагнетанию паники. Так же, как он делал это во время пандемии COVID-19", - написала Вайдель в социальной сети Х. Во вторник бундестаг старого созыва рассмотрит инициативу блока ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ) о поправках в конституцию страны, которые позволят значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250315/germanija-2005167209.html
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россия, москва, бавария, алиса вайдель, владимир путин, такер карлсон, хдс/хсс, нато, в мире
Россия, Москва, Бавария, Алиса Вайдель, Владимир Путин, Такер Карлсон, ХДС/ХСС, НАТО, В мире
Вайдель назвала призыв к подготовке больниц ФРГ к войне нагнетанием паники

Вайдель: призыв к подготовке больниц в Германии к войне стал нагнетанием паники

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "нагнетанием паники" призыв министра здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах от Христианско-социального союза (ХСС) к подготовке больниц к войне.
Ранее в понедельник Герлах заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine, что немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны.
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"ХСС хочет подготовить больницы к войне": чтобы заручиться большей общественной поддержкой крупнейшей в послевоенной истории долговой оргии, блок ХДС/ХСС прибегает к совершенно необоснованному нагнетанию паники. Так же, как он делал это во время пандемии COVID-19", - написала Вайдель в социальной сети Х.
Во вторник бундестаг старого созыва рассмотрит инициативу блока ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ) о поправках в конституцию страны, которые позволят значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияМоскваБаварияАлиса ВайдельВладимир ПутинТакер КарлсонХДС/ХССНАТОВ мире
 
 
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