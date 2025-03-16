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В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/zheleznogorsk-2005375240.html
В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА
В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА
Неразорвавшаяся часть БПЛА обнаружена на территории завода "Вагонмаш" в Железногорске после атаки ВСУ, территория оцеплена, заявил врио губернатора Курской... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:31:00+03:00
2025-03-16T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
железногорск
россия
курская область
александр хинштейн
вагонмаш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неразорвавшаяся часть БПЛА обнаружена на территории завода "Вагонмаш" в Железногорске после атаки ВСУ, территория оцеплена, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Над Железногорском сработала система ПВО РФ. По данным Минобороны России, уничтожено 27 БПЛА. "На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. "Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы", - добавил Хинштейн. По его словам, массовая атака была направлена не на Железногорск. "Украинские беспилотники летели по направлению Орловской области", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20250316/mo-2005366418.html
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происшествия, железногорск , россия, курская область, александр хинштейн, вагонмаш, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Железногорск , Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Вагонмаш, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА

Хинштейн: на территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент БПЛА
Фрагмент БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неразорвавшаяся часть БПЛА обнаружена на территории завода "Вагонмаш" в Железногорске после атаки ВСУ, территория оцеплена, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Над Железногорском сработала система ПВО РФ. По данным Минобороны России, уничтожено 27 БПЛА.
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"На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Кроме того, он сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража.
"Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы", - добавил Хинштейн.
По его словам, массовая атака была направлена не на Железногорск.
"Украинские беспилотники летели по направлению Орловской области", - написал Хинштейн.
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15 февраля, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖелезногорскРоссияКурская областьАлександр ХинштейнВагонмашВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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