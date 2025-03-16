https://ria.ru/20250316/zheleznogorsk-2005375240.html

В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА

В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

В Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА

Неразорвавшаяся часть БПЛА обнаружена на территории завода "Вагонмаш" в Железногорске после атаки ВСУ, территория оцеплена, заявил врио губернатора Курской... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:31:00+03:00

2025-03-16T20:31:00+03:00

2025-03-16T20:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

железногорск

россия

курская область

александр хинштейн

вагонмаш

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неразорвавшаяся часть БПЛА обнаружена на территории завода "Вагонмаш" в Железногорске после атаки ВСУ, территория оцеплена, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Над Железногорском сработала система ПВО РФ. По данным Минобороны России, уничтожено 27 БПЛА. "На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. "Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы", - добавил Хинштейн. По его словам, массовая атака была направлена не на Железногорск. "Украинские беспилотники летели по направлению Орловской области", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20250316/mo-2005366418.html

https://ria.ru/20250215/bpl-1999533828.html

железногорск

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, железногорск , россия, курская область, александр хинштейн, вагонмаш, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)