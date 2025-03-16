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Зеленский выступил с дерзким призывом по России - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 16.03.2025 (обновлено: 17:13 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005345989.html
Зеленский выступил с дерзким призывом по России
Зеленский выступил с дерзким призывом по России - РИА Новости, 16.03.2025
Зеленский выступил с дерзким призывом по России
Владимир Зеленский на фоне серьезных проблем ВСУ на фронте истерично призвал союзников вводить санкции и давить на Россию. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:46:00+03:00
2025-03-16T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
в мире
европа
сша
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне серьезных проблем ВСУ на фронте истерично призвал союзников вводить санкции и давить на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", — говорится в публикации. В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250316/peremirie-2005311756.html
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html
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россия, владимир зеленский, в мире, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, В мире, Европа, США
Зеленский выступил с дерзким призывом по России

Зеленский призвал союзников вводить санкции и давить на РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне серьезных проблем ВСУ на фронте истерично призвал союзников вводить санкции и давить на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", — говорится в публикации.
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В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВ миреЕвропаСША
 
 
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