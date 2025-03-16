https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005344381.html

В Киеве раскрыли, что США и Россия сделали с Зеленским

В Киеве раскрыли, что США и Россия сделали с Зеленским - РИА Новости, 16.03.2025

В Киеве раскрыли, что США и Россия сделали с Зеленским

США и Россия зажали Владимира Зеленского как молот и наковальня, так как их интересы на Украине совпадают, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:35:00+03:00

2025-03-16T16:35:00+03:00

2025-03-16T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США и Россия зажали Владимира Зеленского как молот и наковальня, так как их интересы на Украине совпадают, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленского зажали как между молотом и наковальней. С одной стороны молот — это Трамп, а наковальня — это Путин. И они его теперь хлопают очень сильно", — считает эксперт.Эксперт выразил убежденность, что Зеленский представляет интересы ЕС и, в первую очередь, Великобритании. При этом президент США Дональд Трамп хочет ослабления Европы, так как считает ее своим конкурентом, а Россия стремится снизить ее влияние на Украине, восстановив нейтральный статус страны.Всего этого, уверен Соскин, Москва и Вашингтон добиваются вместе.Накануне депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима попал в ловушку после слов Путина о перемирии и необходимости прекратить мобилизацию на Украине. По его словам, это совпало с окружением десяти тысяч солдат ВСУ в Курской области. Спасти их можно, только согласившись на перемирие на условиях Москвы, считает политик.В четверг агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по прекращению конфликта на Украине.Как подчеркнуло издание, неясно, что именно вошло в этот перечень, но, как заявили собеседники агентства, выдвинутые условия носят широкий характер и сходны с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.

https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html

https://ria.ru/20250316/konflikt-2005342505.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины, нато