Зеленский сделал новое заявление о территориях
Зеленский назвал вопрос территорий сложным
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова приводит издание New York Post.
"Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации.
Кроме того, он потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
"Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации.
Кроме того, он потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.