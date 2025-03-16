https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html

Зеленский сделал новое заявление о территориях

Зеленский сделал новое заявление о территориях - РИА Новости, 16.03.2025

Зеленский сделал новое заявление о территориях

Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации. Кроме того, он потребовал от союзников четкой... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:28:00+03:00

2025-03-16T08:28:00+03:00

2025-03-16T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова приводит издание New York Post."Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации. Кроме того, он потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

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в мире, владимир зеленский, украина, россия