Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о территориях - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 16.03.2025 (обновлено: 15:50 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html
Зеленский сделал новое заявление о территориях
Зеленский сделал новое заявление о территориях - РИА Новости, 16.03.2025
Зеленский сделал новое заявление о территориях
Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации. Кроме того, он потребовал от союзников четкой... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:28:00+03:00
2025-03-16T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556777_390:77:2589:1314_1920x0_80_0_0_89d50d8f9b1961417695786f1515cb2c.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова приводит издание New York Post."Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации. Кроме того, он потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556777_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d1d40539914590f3933ff0af2f5f6c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Зеленский сделал новое заявление о территориях

Зеленский назвал вопрос территорий сложным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова приводит издание New York Post.

"Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже", — говорится в публикации.

Кроме того, он потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
15 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала