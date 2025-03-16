https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005260930.html

"Не сдержал обещание": на Западе раскрыли, как Лондон подставил Зеленского

"Не сдержал обещание": на Западе раскрыли, как Лондон подставил Зеленского - РИА Новости, 16.03.2025

"Не сдержал обещание": на Западе раскрыли, как Лондон подставил Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обманул Владимира Зеленского, пообещав ему вступление в НАТО, пишет журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:16:00+03:00

2025-03-16T01:16:00+03:00

2025-03-16T04:58:00+03:00

в мире

лондон

великобритания

украина

владимир зеленский

кир стармер

чей боуз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обманул Владимира Зеленского, пообещав ему вступление в НАТО, пишет журналист Чей Боуз в соцсети X."Месяц назад Стармерфюрер (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. — Прим. ред.) сказал наркофюреру (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), что его диктатура находится на необратимом пути к вступлению в НАТО. Теперь НАТО заявило, что Украина никогда не вступит в альянс. Я уверен, что это последнее обещание Зеленому Гоблину, которое Лондон не сдержит. Так ведь?" — указано в посте.В феврале Кир Стармер заявил о полной поддержке Киева по вопросу вступления в Североатлантический альянс. По его словам, интеграция постсоветской республики в этот блок не ставилась под сомнение.Ранее в пятницу генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в альянс.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250314/kiev-2005122044.html

лондон

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, украина, владимир зеленский, кир стармер, чей боуз, нато