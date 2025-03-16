"Не сдержал обещание": на Западе раскрыли, как Лондон подставил Зеленского
Журналист Боуз: Стармер снова обманул Зеленского про вступление в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обманул Владимира Зеленского, пообещав ему вступление в НАТО, пишет журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Месяц назад Стармерфюрер (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. — Прим. ред.) сказал наркофюреру (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), что его диктатура находится на необратимом пути к вступлению в НАТО. Теперь НАТО заявило, что Украина никогда не вступит в альянс. Я уверен, что это последнее обещание Зеленому Гоблину, которое Лондон не сдержит. Так ведь?" — указано в посте.
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В феврале Кир Стармер заявил о полной поддержке Киева по вопросу вступления в Североатлантический альянс. По его словам, интеграция постсоветской республики в этот блок не ставилась под сомнение.
Ранее в пятницу генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в альянс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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