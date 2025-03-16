https://ria.ru/20250316/yemen-2005381977.html

Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря

Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря - РИА Новости, 16.03.2025

Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря

Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:07:00+03:00

2025-03-16T22:07:00+03:00

2025-03-16T22:26:00+03:00

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных обстрелов американской авиации Йемена о запрете на проход судов США по Красному и Аравийскому морям, если атаки на Йемен продолжатся. Такой же запрет они ввели ранее в отношении израильских судов."Американский авианосец и военные корабли будут для нас мишенью, и решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию", - сказал аль-Хуси, выступая с речью в эфире телеканала "Аль-Масира"."Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли", - добавил лидер хуситов.Он пригрозил "перейти к дополнительным вариантам эскалации, если американская агрессия против Йемена продолжится".Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов, в том числе по жилым районам в столице Сане и ещё семи провинциям.

https://ria.ru/20250316/avainosets-2005372619.html

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Станислав Ванд

в мире, йемен, аравийское море, сша