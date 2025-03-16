https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html

Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ

Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ

Американские истребители нанесли удар по электростанции в городе Дхаяне в провинции Саада на севере Йемена, прекращена подача электричества в самом городе и... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:30:00+03:00

2025-03-16T04:30:00+03:00

2025-03-16T05:19:00+03:00

в мире

сша

йемен

дональд трамп

ансар алла

хамас

саада (мухафаза)

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удар по электростанции в городе Дхаяне в провинции Саада на севере Йемена, прекращена подача электричества в самом городе и пригородах, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Налет американских агрессоров на городскую электростанцию ​​в Дхаяне, что привело к отключению электроэнергии в городе и его пригородах", - уточнил корреспондент телеканала.США в ночь на воскресенье начали наносить авиаудары по Йемену, в том числе по его столице Сане, после того как президент США Дональд Трамп приказал американским военным предпринять решительные действия в отношении правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), которое США недавно внесли в список террористических организаций. Ранее на этой неделе хуситы объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях до того, как Израиль даст разрешение на поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа, которые он прекратил в начале марта, рассчитывая таким образом оказать давление на палестинское движение ХАМАС, чтобы освободить заложников.

https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html

сша

йемен

саада (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп, ансар алла, хамас, саада (мухафаза)