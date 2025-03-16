https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
Американские истребители нанесли удар по электростанции в городе Дхаяне в провинции Саада на севере Йемена, прекращена подача электричества в самом городе и... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:30:00+03:00
2025-03-16T04:30:00+03:00
2025-03-16T05:19:00+03:00
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удар по электростанции в городе Дхаяне в провинции Саада на севере Йемена, прекращена подача электричества в самом городе и пригородах, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Налет американских агрессоров на городскую электростанцию в Дхаяне, что привело к отключению электроэнергии в городе и его пригородах", - уточнил корреспондент телеканала.США в ночь на воскресенье начали наносить авиаудары по Йемену, в том числе по его столице Сане, после того как президент США Дональд Трамп приказал американским военным предпринять решительные действия в отношении правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), которое США недавно внесли в список террористических организаций. Ранее на этой неделе хуситы объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях до того, как Израиль даст разрешение на поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа, которые он прекратил в начале марта, рассчитывая таким образом оказать давление на палестинское движение ХАМАС, чтобы освободить заложников.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, дональд трамп, ансар алла, хамас, саада (мухафаза)
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла, ХАМАС, Саада (мухафаза)
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
США нанесли авиаудар по электростанции в Дхаяне на севере Йемена