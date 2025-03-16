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Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ

Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:22:00+03:00

2025-03-16T03:22:00+03:00

2025-03-16T03:22:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в Йемене американскую военную операцию, заявил газете Washington Post йеменский аналитик Мохаммед аль-Баша. "Аль-Баша предупредил, что хуситы могут попытаться нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути в качестве возмездия", - пишет газета. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.

https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году