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Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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03:22 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:22:00+03:00
2025-03-16T03:22:00+03:00
в мире
сша
йемен
сана
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в Йемене американскую военную операцию, заявил газете Washington Post йеменский аналитик Мохаммед аль-Баша. "Аль-Баша предупредил, что хуситы могут попытаться нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути в качестве возмездия", - пишет газета. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
сша
йемен
сана
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Дарья Буймова
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в мире, сша, йемен, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ

WP: хуситы в ответ на удары США могут атаковать базы США в ОАЭ или Джибути

© AP Photo / Hani MohammedЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в Йемене американскую военную операцию, заявил газете Washington Post йеменский аналитик Мохаммед аль-Баша.
"Аль-Баша предупредил, что хуситы могут попытаться нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути в качестве возмездия", - пишет газета.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Вчера, 23:53
 
В миреСШАЙеменСанаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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