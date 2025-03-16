https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:22:00+03:00
2025-03-16T03:22:00+03:00
2025-03-16T03:22:00+03:00
в мире
сша
йемен
сана
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117976/24/1179762426_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_35c52bf3e4a54cf987b8bb2d1b555cd4.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) может нанести удары по базам США в ОАЭ или Джибути в ответ на начатую в Йемене американскую военную операцию, заявил газете Washington Post йеменский аналитик Мохаммед аль-Баша. "Аль-Баша предупредил, что хуситы могут попытаться нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути в качестве возмездия", - пишет газета. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
сша
йемен
сана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117976/24/1179762426_74:0:1885:1358_1920x0_80_0_0_00bd849870d5d2466169d1d39e319a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
WP: хуситы в ответ на удары США могут атаковать базы США в ОАЭ или Джибути