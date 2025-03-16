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США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025
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02:23 16.03.2025 (обновлено: 05:06 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005264464.html
США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник
США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025
США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник
Американские истребители нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:23:00+03:00
2025-03-16T05:06:00+03:00
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили восемь налетов на провинцию Эль-Байда, в том числе на лагерь Аль-Кусейр, связанный с движением "Ансар Алла" (хуситами) в районе Радаа, и Технический институт Аль-Курайшия в районе Аль-Курайшия (на северо-западе Эль-Байды)", - уточнил он.Кроме того, источник отметил, что "американские истребители совершили два налета на провинцию Даммар к югу от столицы Саны, их целями стали отдел военной полиции в городе Даммар и мастерская на востоке города".Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что дал приказ американским военным начать решительные действия против правящего на севере Йемена и в ряде других регионов шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" после того, как на этой неделе его лидер Абдель Малик аль-Хуси объявил о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях из-за отказа Израиля прекратить блокаду сектора Газа и возобновить доставку гуманитарной помощи. Хуситы в ответ заявили, что судоходству в этом районе ничего не угрожает, их предупреждение касается только израильских судов, обвинив США в бомбежке жилых районов, а не военных объектов.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262747.html
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в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Сана, Дональд Трамп, Ансар Алла
США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник

США атаковали институт, отдел военной полиции и мастерскую в центральном Йемене

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Йемене
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили восемь налетов на провинцию Эль-Байда, в том числе на лагерь Аль-Кусейр, связанный с движением "Ансар Алла" (хуситами) в районе Радаа, и Технический институт Аль-Курайшия в районе Аль-Курайшия (на северо-западе Эль-Байды)", - уточнил он.
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ
01:45
Кроме того, источник отметил, что "американские истребители совершили два налета на провинцию Даммар к югу от столицы Саны, их целями стали отдел военной полиции в городе Даммар и мастерская на востоке города".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что дал приказ американским военным начать решительные действия против правящего на севере Йемена и в ряде других регионов шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" после того, как на этой неделе его лидер Абдель Малик аль-Хуси объявил о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях из-за отказа Израиля прекратить блокаду сектора Газа и возобновить доставку гуманитарной помощи. Хуситы в ответ заявили, что судоходству в этом районе ничего не угрожает, их предупреждение касается только израильских судов, обвинив США в бомбежке жилых районов, а не военных объектов.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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Вчера, 23:53
 
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