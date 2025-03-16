https://ria.ru/20250316/yemen-2005264464.html

США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник

США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025

США атаковали технический институт в Эль-Байде, сообщает источник

Американские истребители нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:23:00+03:00

2025-03-16T02:23:00+03:00

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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили восемь налетов на провинцию Эль-Байда, в том числе на лагерь Аль-Кусейр, связанный с движением "Ансар Алла" (хуситами) в районе Радаа, и Технический институт Аль-Курайшия в районе Аль-Курайшия (на северо-западе Эль-Байды)", - уточнил он.Кроме того, источник отметил, что "американские истребители совершили два налета на провинцию Даммар к югу от столицы Саны, их целями стали отдел военной полиции в городе Даммар и мастерская на востоке города".Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что дал приказ американским военным начать решительные действия против правящего на севере Йемена и в ряде других регионов шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" после того, как на этой неделе его лидер Абдель Малик аль-Хуси объявил о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях из-за отказа Израиля прекратить блокаду сектора Газа и возобновить доставку гуманитарной помощи. Хуситы в ответ заявили, что судоходству в этом районе ничего не угрожает, их предупреждение касается только израильских судов, обвинив США в бомбежке жилых районов, а не военных объектов.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005262747.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп, ансар алла