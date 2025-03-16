https://ria.ru/20250316/vykhodnye-2005273064.html
Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме
Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 16.03.2025
Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме
Россиян ждут продолжительные выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая за счет переноса нерабочих дней, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:43:00+03:00
2025-03-16T04:43:00+03:00
2025-03-16T04:43:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиян ждут продолжительные выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая за счет переноса нерабочих дней, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - сказал Нилов. По его словам, 5, 6 и 7 мая являются обычными рабочими днями, но по договорённости с работодателями сотрудники смогут работать удалено или взять отпуск. "В целом в этом году получаются продолжительные майские выходные из-за переносов. Это решение было принято правительством в прошлом году, согласовано в рамках трёхсторонней комиссии, и вот мы получаем два раза в мае продолжительные выходные дни", - отметил парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме
Депутат Нилов: россиян ждут продолжительные выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая