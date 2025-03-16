https://ria.ru/20250316/vykhodnye-2005273064.html

Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме

Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 16.03.2025

Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае, сообщили в Госдуме

Россиян ждут продолжительные выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая за счет переноса нерабочих дней, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:43:00+03:00

2025-03-16T04:43:00+03:00

2025-03-16T04:43:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиян ждут продолжительные выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая за счет переноса нерабочих дней, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - сказал Нилов. По его словам, 5, 6 и 7 мая являются обычными рабочими днями, но по договорённости с работодателями сотрудники смогут работать удалено или взять отпуск. "В целом в этом году получаются продолжительные майские выходные из-за переносов. Это решение было принято правительством в прошлом году, согласовано в рамках трёхсторонней комиссии, и вот мы получаем два раза в мае продолжительные выходные дни", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20250309/vykhodnye-2003870585.html

https://ria.ru/20250227/vykhodnye-2001863101.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр