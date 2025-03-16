https://ria.ru/20250316/vychet-1987707140.html

Вычет на долгосрочные сбережения: кому положен и как получить в 2025 году

Вычет НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан 2025: как получить, размер

Вычет на долгосрочные сбережения: кому положен и как получить в 2025 году

Законом для россиян предусмотрены различные виды налоговых вычетов: социальный, профессиональный, имущественный и прочие. В 2025 году граждане, участвующие в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:27:00+03:00

2025-03-16T13:27:00+03:00

2025-03-16T13:27:00+03:00

россия

общество

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_791a6a123011aba38ce0e1ae1d948cfc.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Законом для россиян предусмотрены различные виды налоговых вычетов: социальный, профессиональный, имущественный и прочие. В 2025 году граждане, участвующие в программе долгосрочных сбережений и заключившие соответствующий договор, также могут рассчитывать на подобные льготы. Как получить вычет на долгосрочные сбережения, каков максимальный размер вычетов по НДФЛ и как их верно рассчитать - в материале РИА Новости.Вычет на долгосрочные сбереженияС 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (для краткости обозначаемая как ПДС), к которой, при желании, может присоединиться любой гражданин страны. С ее помощью россияне, заключившие договор с одним из существующих негосударственных пенсионных фондов, могут копить средства и в будущем получать дополнительные выплаты к пенсии либо воспользоваться накоплениями в особых ситуациях.Участники программы долгосрочных сбережений, а также обладатели индивидуального инвестиционного счета, могут претендовать на получение налогового вычета.Кому положен“Налоговый вычет на долгосрочные сбережения - это отличная возможность для тех, кто хочет не только формировать свои накопления, но и оптимизировать налоговую нагрузку. Такой вычет положен гражданам, которые являются налоговыми резидентами РФ и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ)”, - говорит эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн Софья Игумнова.Виды сбережений, подпадающих под вычетПодробная информация о том, на какие виды сбережений распространяется право на получение этой разновидности налогового вычета, содержится в тексте статьи 219.2 действующего Налогового кодекса РФ.Инвестиционные и пенсионные накопленияВ соответствии с законом россияне вправе претендовать на вычет в следующих случаях:Также в законе прописано, что россияне могут получить налоговый вычет “в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, открытом начиная с 1 января 2024 года, определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых непосредственно на такой индивидуальный инвестиционный счет”.“Минимальный срок договора ИИС аналогичен условиям для долгосрочных сбережений: 10 лет, а с 2025 по 2026 год - от 5 лет с ежегодным увеличением срока на год”, - уточняет кандидат экономических наук и налоговый консультант Евгений Сивков.Вклады в банковские продуктыНалоговый вычет могут получить и граждане, владеющие ценными бумагами. “Так, инвестиционный налоговый вычет при трехлетнем владении ценными бумагами применяется, если клиент является налоговым резидентом РФ, а сами бумаги приобретены после 1 января 2014 года, - рассказывает финансовый эксперт Игорь Горбунов. - На моей практике это - один из наиболее популярных и востребованных у инвесторов типов налоговых вычетов в РФ. Существует также освобождение от налогообложения по пятилетней льготе, которая имеет несколько иной набор ограничений. Она может применяться к любым бумагам (а не только к обращающимся на бирже), которые были куплены в том числе и до 1 января 2014 года. Отдельная льгота действует и в отношении ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора экономики”.Размер вычета“Ограничение на сумму, с которой можно получить вычет, достигает 400 000 рублей, - говорит Евгений Сивков. - Максимальная сумма возврата в год зависит от ставки НДФЛ".“Вычет по положительному финансовому результату ограничивается размером не более 30 миллионов рублей по всем договорам на ведение ИИС, прекращенным в одном налоговом периоде”, - дополняет Максим Кружалов, ведущий юрист налоговой практики в юридической компании “Клифф”.Как рассчитатьРассчитать размер полагающегося налогового вычета достаточно просто: для этого сумму вложений за налоговый период гражданину необходимо умножить на соответствующую ставку НДФЛ. Например, общая сумма взносов за год составила 250 000 рублей. Соответственно, вычет будет равен 32 500 (250 000 * 13%).В том случае, если сумма взносов превышает установленный законом максимум, размер налогового вычета будет рассчитываться по этому показателю. То есть если гражданин внес 500 000 рублей, налоговый вычет он получил в размере 52 000 рублей (то есть с 400 000 рублей).Условия получения налогового вычета на долгосрочные сбережения“Для получения вычета необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, договоры должны быть долгосрочными: минимум 10 лет. Для ИИС и договоров долгосрочных сбережений действует переходный период, в течение которого минимальный срок составляет от пяти лет с ежегодным увеличением на один год. Во-вторых, в течение срока действия договора на ИИС у вас не должно быть других действующих ИИС, кроме случаев перевода всех активов на новый ИИС”, - рассказывает Евгений Сивков.“Кроме того, вложения должны быть в инструменты, которые соответствуют требованиям закона, а все операции подтверждены документами”, - отмечает Софья Игумнова.Как получить налоговый вычет на долгосрочные сбереженияСуществует два основных способа получение налогового вычета, из которых гражданин может выбрать наиболее удобный ему вариант.Куда обращатьсяРоссияне могут получить налоговый вычет через работодателя (например, если взносы автоматически удерживаются из зарплаты и перечисляются в выбранный фонд) либо самостоятельно, после обращения непосредственно в налоговую инспекцию по месту жительства.Необходимые документыПри получении налогового вычета через работодателя гражданину необходимо лишь подать заявление в бухгалтерию. При оформлении через налоговый орган важно собрать пакет документов.“Потребуется подать декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах 2-НДФЛ, а также копии договоров и документы, подтверждающие взносы. Заявление подается после окончания налогового периода. Срок рассмотрения заявления - до трех месяцев”, - отмечает Евгений Сивков.Порядок подачи заявленияЕсли гражданин намерен получать вычет через работодателя, то он может прийти в бухгалтерию с соответствующим заявлением даже до завершения текущего налогового периода. Через налоговую инспекцию обратиться за вычетом можно лишь после того, как налоговый период подойдет к концу.“В случае с ИИС сейчас брокеры и банки обычно сами передают сведения в налоговую службу, предлагая своим клиентам заполнить заявление на получение вычета в упрощенной форме. Самостоятельная подача декларации инвестором не требуется, а налоговый вычет ему поступает уже в начале года, следующего за годом инвестирования на ИИС, - объясняет Игорь Горбунов. - Льготы от долгосрочного владения ценными бумагами также применяются в большинстве брокерских компаний автоматически в том случае, если были выполнены условия по сроку владения. В данном случае, если брокер является налоговым агентом, то он учтет льготу при расчете подоходного налога в отчетном году”.СрокиДля того, чтобы принять решение о назначении или отказе в получении вычета, налоговой инспекции необходимо провести проверку представленной декларации и других документов. На это может потребоваться до трех месяцев.Отказ в получении вычета“В получении вычета может быть отказано по нескольким причинам, например, из-за ошибок в документах, нарушения условий договоров или превышения лимита по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)”, - отмечает Евгений Сивков.Мнение эксперта“Если подытожить, налоговый вычет на долгосрочные сбережения - это хороший инструмент, чтобы вернуть часть уплаченных налогов и параллельно сформировать свой финансовый резерв, - резюмирует Софья Игумнова. - Но тут, конечно, важно всё сделать правильно: внимательно изучить условия, собрать все необходимые документы, соблюдать сроки. А если сомневаетесь, всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут с оформлением. Это не только сэкономит время, но и увеличит шансы на успешный результат”.

https://ria.ru/20250116/vychet-1732389458.html

https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html

https://ria.ru/20250204/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20241228/sbernpf-1991653775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, налоги