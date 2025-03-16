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ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 16.03.2025 (обновлено: 13:30 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/vostok-2005314443.html
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:25:00+03:00
2025-03-16T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 150 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

МО: ВСУ потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 150 человек, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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