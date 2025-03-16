https://ria.ru/20250316/vostok-2005314443.html

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:25:00+03:00

2025-03-16T13:25:00+03:00

2025-03-16T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 150 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика