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Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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21:34 16.03.2025 (обновлено: 21:35 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/voennyy-2005380104.html
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части, пишут СМИ
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части, пишут СМИ
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на украинские... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:34:00+03:00
2025-03-16T21:35:00+03:00
в мире
одесская область
украина
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на украинские онлайн-сообщества. "В Одесской области мобилизованный (совершил суицид - ред.) в учебном центре, пишут местные паблики. Заявляется, что это произошло сегодня утром в одном из учебных батальонов Подольского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Украинские СМИ и представители ВСУ регулярно сообщают о случаях суицида среди мобилизованных мужчин, которые происходят в стенах военкоматов и учебных центров ВСУ. Сообщалось о самоубийствах мобилизованных в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005284345.html
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части, пишут СМИ

Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Fotolia / Jozsitoeroe
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на украинские онлайн-сообщества.
Одесской области мобилизованный (совершил суицид - ред.) в учебном центре, пишут местные паблики. Заявляется, что это произошло сегодня утром в одном из учебных батальонов Подольского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Украинские СМИ и представители ВСУ регулярно сообщают о случаях суицида среди мобилизованных мужчин, которые происходят в стенах военкоматов и учебных центров ВСУ. Сообщалось о самоубийствах мобилизованных в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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