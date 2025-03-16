https://ria.ru/20250316/voennye-2005385654.html

Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину

Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.03.2025

Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину

Военные, которых некоторые страны ЕС планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:52:00+03:00

2025-03-16T22:52:00+03:00

2025-03-16T23:37:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Военные, которых некоторые страны ЕС планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Сейчас они собираются посылать к нам войска. Слушайте, какие войска? Эти армии, которые не воевали <...> собственно, с Великой Отечественной и не воевали. У которых, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии. Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда", — сказала она.Шестнадцатого января газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что лидеры Франции и Великобритании тайно обсуждают совместную отправку на Украину неких "миротворческих сил". По словам собеседников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Как заявляла Служба внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией постсоветской республики. В Кремле подчеркивали, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. А глава МИД Сергей Лавров отметил, что в случае отправки иностранного контингента на Украину западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, россия, великобритания, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кир стармер, франция