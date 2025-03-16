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Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.03.2025
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22:52 16.03.2025 (обновлено: 23:37 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/voennye-2005385654.html
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.03.2025
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Военные, которых некоторые страны ЕС планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:52:00+03:00
2025-03-16T23:37:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Военные, которых некоторые страны ЕС планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Сейчас они собираются посылать к нам войска. Слушайте, какие войска? Эти армии, которые не воевали &lt;...&gt; собственно, с Великой Отечественной и не воевали. У которых, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии. Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда", — сказала она.Шестнадцатого января газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что лидеры Франции и Великобритании тайно обсуждают совместную отправку на Украину неких "миротворческих сил". По словам собеседников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Как заявляла Служба внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией постсоветской республики. В Кремле подчеркивали, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. А глава МИД Сергей Лавров отметил, что в случае отправки иностранного контингента на Украину западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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в мире, украина, россия, великобритания, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кир стармер, франция
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кир Стармер, Франция
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину

Симоньян: изнеженные военные ЕС не воевали со времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Военные, которых некоторые страны ЕС планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Сейчас они собираются посылать к нам войска. Слушайте, какие войска? Эти армии, которые не воевали <...> собственно, с Великой Отечественной и не воевали. У которых, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии. Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда", — сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 18:44
Шестнадцатого января газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что лидеры Франции и Великобритании тайно обсуждают совместную отправку на Украину неких "миротворческих сил". По словам собеседников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
Как заявляла Служба внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией постсоветской республики.
В Кремле подчеркивали, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. А глава МИД Сергей Лавров отметил, что в случае отправки иностранного контингента на Украину западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать "факты на земле".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
12 декабря 2024, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Кир СтармерФранция
 
 
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