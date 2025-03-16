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Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут - РИА Новости, 16.03.2025
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03:35 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/vklady-2005258439.html
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут - РИА Новости, 16.03.2025
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:35:00+03:00
2025-03-16T03:35:00+03:00
общество
россия
вклады
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий, но не в один, а сразу в четыре.Не менее интересны вложения в акции компаний первого эшелона, но следует учесть возможные риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура."Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения", — заключила Ермилова.
https://ria.ru/20250314/strakhovka-2004895580.html
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общество, россия, вклады, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Вклады, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут

Доцент Ермилова: ставки по вкладам останутся на высоком уровне около года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий, но не в один, а сразу в четыре.
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Не менее интересны вложения в акции компаний первого эшелона, но следует учесть возможные риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура.
"Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения", — заключила Ермилова.
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