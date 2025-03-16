https://ria.ru/20250316/vklady-2005258439.html
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут - РИА Новости, 16.03.2025
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:35:00+03:00
2025-03-16T03:35:00+03:00
2025-03-16T03:35:00+03:00
общество
россия
вклады
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824712079_0:197:3210:2003_1920x0_80_0_0_790d0f109a70710a9bfbe6f86bfdb53d.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий, но не в один, а сразу в четыре.Не менее интересны вложения в акции компаний первого эшелона, но следует учесть возможные риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура."Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения", — заключила Ермилова.
https://ria.ru/20250314/strakhovka-2004895580.html
https://ria.ru/20250309/kredity-2003763784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824712079_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_20b23db8eae3b996b5779e91e30080db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вклады, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Вклады, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Доцент Ермилова: ставки по вкладам останутся на высоком уровне около года