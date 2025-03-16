https://ria.ru/20250316/vina-2005346789.html

Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину, пишут СМИ

Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину, пишут СМИ

Подозреваемый в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула Сергей Шалаев... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:53:00+03:00

2025-03-16T16:53:00+03:00

2025-03-16T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подозреваемый в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула Сергей Шалаев признал свою вину, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслана Веремчука. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили, что подозреваемому в ликвидации Ганула предъявили обвинение в умышленном убийстве, прокуратура просила арестовать его без возможности внесения залога. "Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину в убийстве Демьяна Ганула", - говорится в материале на сайте "Общественного". По данным телеканала, на данный момент следствие квалифицирует дело как заказное убийство, правоохранители устанавливают круг причастных лиц. В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый сдался полиции, затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана экстремистской и террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщали РИА Новости в пресс-службе суда.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html

https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html

https://ria.ru/20250315/odessa-2005155154.html

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в мире, одесса, украина, игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, правый сектор, россия