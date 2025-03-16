https://ria.ru/20250316/usa-2005290802.html

В США число жертв штормов и торнадо возросло до 32 человек, сообщает AP

В США число жертв штормов и торнадо возросло до 32 человек, сообщает AP - РИА Новости, 16.03.2025

В США число жертв штормов и торнадо возросло до 32 человек, сообщает AP

Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:18:00+03:00

2025-03-16T10:18:00+03:00

2025-03-16T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы и власти. Ранее телеканал ABC сообщал о 28 погибших. "Чудовищный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека, пронесся по центру и югу США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей и власти. По данным ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний. В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.

https://ria.ru/20241010/uragany-1977344300.html

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иллинойс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, арканзас, иллинойс