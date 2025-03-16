В США число жертв штормов и торнадо возросло до 32 человек, сообщает AP
AP: число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 32 человек
© AP Photo / Jeff RobersonПоследствия сильного шторма в штате Миссури, США
© AP Photo / Jeff Roberson
Последствия сильного шторма в штате Миссури, США
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы и власти.
Ранее телеканал ABC сообщал о 28 погибших.
"Чудовищный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека, пронесся по центру и югу США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей и власти.
По данным ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
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