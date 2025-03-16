https://ria.ru/20250316/ukraine-2005325622.html

Зеленский хочет исключить Порошенко* из политпроцесса, считают в его партии

Зеленский хочет исключить Порошенко* из политпроцесса, считают в его партии - РИА Новости, 16.03.2025

Зеленский хочет исключить Порошенко* из политпроцесса, считают в его партии

Офис Владимира Зеленского хочет исключить экс-президента Украины Петра Порошенко* из политического процесса и ради этого там готовы сфабриковать новое дело,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:41:00+03:00

2025-03-16T14:41:00+03:00

2025-03-16T15:16:00+03:00

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европейская солидарность

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского хочет исключить экс-президента Украины Петра Порошенко* из политического процесса и ради этого там готовы сфабриковать новое дело, заявили в партии Порошенко* "Европейская солидарность". "Банковая (название улицы в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело… Силовики по указанию офиса президента на основании флешки <…> открыли новое уголовное производство, цель которого – дискредитировать лидера оппозиции и заблокировать его деятельность", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности". В партии уточнили, что Печерский районный суд Киева арестовал бывшего замглавы службы охраны Порошенко*. По словам адвоката экс-президента Ильи Новикова**, речь идет о бывшем замначальника управления госохраны Вадиме Чучковском, от которого требуют дать показания на Порошенко*. В "Европейской солидарности" 12 марта сообщали, что госбюро расследований Украины провело обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности Порошенко*, а также его заместителя. В партии утверждают, что сотрудники бюро осуществляют давление "с целью выбить хоть какие-то показания на Порошенко*". Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Лицо, признанное иноагентом и внесенное в перечень экстремистов и террористов в России

https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html

https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999866772.html

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