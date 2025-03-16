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"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005386377.html
"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина
"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина - РИА Новости, 16.03.2025
"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина
Владимир Путин не позволил Вашингтону и Киеву переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:58:00+03:00
2025-03-16T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
киев
москва
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин не позволил Вашингтону и Киеву переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.После того, как России предложили заключить перемирие, любые условия, которые она могла бы выдвинуть, интерпретировались бы как отказ от прекращения огня, считает эксперт. По его словам, Путин обозначил свою позицию так, чтобы Москву было невозможно в этом обвинить."Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" — сказал Бортник.Как отметил политолог, у США и Украины не получилось переложить фокус ответственности на Россию.В четверг Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.
https://ria.ru/20250316/ssha-2005365237.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин
"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина

Бортник: Путин не дал загнать себя в ловушку предложением о перемирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции
Президент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин не позволил Вашингтону и Киеву переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
После того, как России предложили заключить перемирие, любые условия, которые она могла бы выдвинуть, интерпретировались бы как отказ от прекращения огня, считает эксперт. По его словам, Путин обозначил свою позицию так, чтобы Москву было невозможно в этом обвинить.
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"Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" — сказал Бортник.
Как отметил политолог, у США и Украины не получилось переложить фокус ответственности на Россию.
В четверг Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.
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