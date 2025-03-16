https://ria.ru/20250316/ukraina-2005386377.html

"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина

"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина - РИА Новости, 16.03.2025

"Еще мягче": на Украине возмутились из-за тонкого хода Путина

Владимир Путин не позволил Вашингтону и Киеву переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:58:00+03:00

2025-03-16T22:58:00+03:00

2025-03-16T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин не позволил Вашингтону и Киеву переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.После того, как России предложили заключить перемирие, любые условия, которые она могла бы выдвинуть, интерпретировались бы как отказ от прекращения огня, считает эксперт. По его словам, Путин обозначил свою позицию так, чтобы Москву было невозможно в этом обвинить."Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" — сказал Бортник.Как отметил политолог, у США и Украины не получилось переложить фокус ответственности на Россию.В четверг Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.

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