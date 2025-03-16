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В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005293757.html
В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт
В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт
Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:59:00+03:00
2025-03-16T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
россия
виталий киселев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации. О смене (Владимира) Зеленского и проведении выборов в ближайшие месяцы не говорится", - сказал собеседник агентства, Он добавил, что европейцы обещают, что на Россию будет оказано очень сильное давление с целью добиться прекращения огня. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, луганская народная республика, россия, виталий киселев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Виталий Киселев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт

Полковник Киселев: дипмиссии ЕС требуют ускорить процесс мобилизации на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие на полигоне
Украинские военнослужащие на полигоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие на полигоне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации. О смене (Владимира) Зеленского и проведении выборов в ближайшие месяцы не говорится", - сказал собеседник агентства,
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Он добавил, что европейцы обещают, что на Россию будет оказано очень сильное давление с целью добиться прекращения огня.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВиталий КиселевВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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