https://ria.ru/20250316/ukraina-2005293757.html

В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт

В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 16.03.2025

В ЕС потребовали ускорить мобилизацию на Украине, сообщил военный эксперт

Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:59:00+03:00

2025-03-16T10:59:00+03:00

2025-03-16T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

россия

виталий киселев

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148705/71/1487057196_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_a66ec4a619df12e7b4b91505c1a98f9b.jpg

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации. О смене (Владимира) Зеленского и проведении выборов в ближайшие месяцы не говорится", - сказал собеседник агентства, Он добавил, что европейцы обещают, что на Россию будет оказано очень сильное давление с целью добиться прекращения огня. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250315/voenkomat-2005206716.html

украина

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, россия, виталий киселев, верховная рада украины, вооруженные силы украины