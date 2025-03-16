https://ria.ru/20250316/ukraina-2005276963.html

ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье

ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье

Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:07:00+03:00

2025-03-16T07:07:00+03:00

2025-03-16T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Украинские командиры на курском направлении, под Суджей в том числе, отправляют транспорт с ранеными в Николаев. Там их быстро подлечивают и отправляют назад для восполнения потерь. Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - рассказал собеседник агентства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаев (украина)

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаев (украина), курская область, вооруженные силы украины, в мире