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ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005276963.html
ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье
ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье
Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:07:00+03:00
2025-03-16T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Украинские командиры на курском направлении, под Суджей в том числе, отправляют транспорт с ранеными в Николаев. Там их быстро подлечивают и отправляют назад для восполнения потерь. Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - рассказал собеседник агентства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаев (украина)
курская область
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россия, николаев (украина), курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ посылают раненых обратно на фронт, сообщили в подполье

ВСУ отправляют раненных в Курской области на фронт без нормальной реабилитации

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Украинские командиры на курском направлении, под Суджей в том числе, отправляют транспорт с ранеными в Николаев. Там их быстро подлечивают и отправляют назад для восполнения потерь. Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - рассказал собеседник агентства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области
Вчера, 05:49
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)Курская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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