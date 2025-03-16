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Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:29 16.03.2025 (обновлено: 03:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.03.2025
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о планах Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину, поинтересовался в своём... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:29:00+03:00
2025-03-16T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
париж
михаил ульянов (дипломат)
сергей лавров
кир стармер
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о планах Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину, поинтересовался в своём Telegram-канале, с чего в Европе решили, что их миротворцы лучше, к примеру, миротворцев из стран Глобального Юга подходят для этого, а также засомневался в необходимости вообще направлять кого-либо. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". "Лондон и Париж пытаются создать коалицию желающих служить на Украине в качестве "миротворцев". Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, украина, россия, париж, михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Париж, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Лавров, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Лондон
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину

Постпред Ульянов засомневался в необходимости размещения миротворцев на Украине

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о планах Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину, поинтересовался в своём Telegram-канале, с чего в Европе решили, что их миротворцы лучше, к примеру, миротворцев из стран Глобального Юга подходят для этого, а также засомневался в необходимости вообще направлять кого-либо.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Лондон и Париж пытаются создать коалицию желающих служить на Украине в качестве "миротворцев". Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)", - написал Ульянов.
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ЛавровКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Лондон
 
 
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