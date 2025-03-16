Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
Постпред Ульянов засомневался в необходимости размещения миротворцев на Украине
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о планах Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину, поинтересовался в своём Telegram-канале, с чего в Европе решили, что их миротворцы лучше, к примеру, миротворцев из стран Глобального Юга подходят для этого, а также засомневался в необходимости вообще направлять кого-либо.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18