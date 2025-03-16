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Запад еще не пришел к согласию по отправке войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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03:26 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269168.html
Запад еще не пришел к согласию по отправке войск на Украину, пишут СМИ
Запад еще не пришел к согласию по отправке войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Запад еще не пришел к согласию по отправке войск на Украину, пишут СМИ
Страны Запада пока не достигли согласия по размещению своих военных на Украине, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:26:00+03:00
2025-03-16T03:26:00+03:00
в мире
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сергей лавров
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны Запада пока не достигли согласия по размещению своих военных на Украине, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". "Группа (западных - ред.) союзников пока еще не пришла к конкретному соглашению о размещении каких-либо сил на Украине", - говорится в публикации издания. При этом, по словам высокопоставленного европейского военного, на Западе существует "общее понимание" того, что после достижения мира на Украине так называемая "коалиция желающих" сосредоточится на укреплении ВСУ. Как предполагает издание, это будет сделано вместо развертывания в стране "миротворческих сил". "Решение о поддержке Украины в качестве коалиции еще не принято", - подчеркнул собеседник издания. Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Запад еще не пришел к согласию по отправке войск на Украину, пишут СМИ

Telegraph: Запад пока не договорился о размещении своих военных на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны Запада пока не достигли согласия по размещению своих военных на Украине, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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"Группа (западных - ред.) союзников пока еще не пришла к конкретному соглашению о размещении каких-либо сил на Украине", - говорится в публикации издания.
При этом, по словам высокопоставленного европейского военного, на Западе существует "общее понимание" того, что после достижения мира на Украине так называемая "коалиция желающих" сосредоточится на укреплении ВСУ. Как предполагает издание, это будет сделано вместо развертывания в стране "миротворческих сил".
"Решение о поддержке Украины в качестве коалиции еще не принято", - подчеркнул собеседник издания.
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровКир СтармерЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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