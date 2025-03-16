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Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров - РИА Новости, 16.03.2025
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18:41 16.03.2025 (обновлено: 18:47 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005358657.html
Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров
Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров - РИА Новости, 16.03.2025
Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море". РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:41:00+03:00
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черное море
украина
стив уиткофф
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море"."Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.При этом, по его словам, основное в переговорах о прекращении огня - достижение того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".
https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005356681.html
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черное море, украина, стив уиткофф, в мире
Черное море, Украина, Стив Уиткофф, В мире
Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров

Уиткофф: потенциальная договоренность по Черному морю обсуждается на переговорах

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море".
"Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
При этом, по его словам, основное в переговорах о прекращении огня - достижение того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Черное мореУкраинаСтив УиткоффВ мире
 
 
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