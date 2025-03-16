https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005358657.html

Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров

Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров - РИА Новости, 16.03.2025

Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море". РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:41:00+03:00

2025-03-16T18:41:00+03:00

2025-03-16T18:47:00+03:00

черное море

украина

стив уиткофф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море"."Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.При этом, по его словам, основное в переговорах о прекращении огня - достижение того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".

https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005356681.html

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, украина, стив уиткофф, в мире