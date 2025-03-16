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Уиткофф назвал усилия Москвы по миру на Украине конструктивными - РИА Новости, 16.03.2025
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18:24 16.03.2025 (обновлено: 18:52 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005356681.html
Уиткофф назвал усилия Москвы по миру на Украине конструктивными
Уиткофф назвал усилия Москвы по миру на Украине конструктивными - РИА Новости, 16.03.2025
Уиткофф назвал усилия Москвы по миру на Украине конструктивными
Спецпосланник США Стив Уиткофф, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:24:00+03:00
2025-03-16T18:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования, заявил, что такие оценки высказываются в отсутствие верной информации и не соответствуют тому конструктивному настрою, который он наблюдает в ходе контактов."Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS, отвечая на просьбу оценить высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что РФ якобы неискренне говорит о желании урегулирования. Уиткофф при этом подчеркнул, что не знаком с высказываниями французского лидера."Я знаю, что я слышал, какой видел язык тела: я видел конструктивные усилия в течение длительного срока, чтобы обсудить детали происходящего на земле", - сказал Уиткофф. По его словам, вопрос договоренности о прекращении огня на Украине "очень сложный". "И тем не менее все привержены тому, чтобы это обсуждать", - сказал он.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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москва, украина, россия, стив уиткофф, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Москва, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
Уиткофф назвал усилия Москвы по миру на Украине конструктивными

Уиткофф: РФ прикладывает конструктивные усилия к достижению мира на Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования, заявил, что такие оценки высказываются в отсутствие верной информации и не соответствуют тому конструктивному настрою, который он наблюдает в ходе контактов.
"Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS, отвечая на просьбу оценить высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что РФ якобы неискренне говорит о желании урегулирования. Уиткофф при этом подчеркнул, что не знаком с высказываниями французского лидера.
"Я знаю, что я слышал, какой видел язык тела: я видел конструктивные усилия в течение длительного срока, чтобы обсудить детали происходящего на земле", - сказал Уиткофф. По его словам, вопрос договоренности о прекращении огня на Украине "очень сложный". "И тем не менее все привержены тому, чтобы это обсуждать", - сказал он.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Уиткофф рассказал про ожидания от разговора Путина и Трампа
Вчера, 18:12
 
МоскваУкраинаРоссияСтив УиткоффВладимир ПутинЭммануэль МакронВ мире
 
 
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