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Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 16.03.2025 (обновлено: 00:05 17.03.2025)
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области
В Сумской области нанесли удары по ангарам с военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T22:37:00+03:00
2025-03-17T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
украина
полтавская область
черниговская область
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В Сумской области нанесли удары по ангарам с военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе. &lt;...&gt; Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника. Ангары горят, слышна детонация", — сказал собеседник агентства.Кроме того, ранее он заявил, что в Полтавской и Черниговской областях, предположительно, поражены тренировочные лагеря украинских военных. "В 21:30 (мск) прилетело в Полтавской области, а в 21:25 — в Черниговской. &lt;...&gt; Из Черниговской области пишут, что прилет связан с танками", — указал Лебедев.Координатор отметил, что, вероятно, речь идет об огромном танковом полигоне, расположенном на границе с Киевской областью.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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сумская область
украина
полтавская область
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина, полтавская область, черниговская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина, Полтавская область, Черниговская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил об ударе по ангарам с военной техникой ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В Сумской области нанесли удары по ангарам с военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе. <...> Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника. Ангары горят, слышна детонация", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Кроме того, ранее он заявил, что в Полтавской и Черниговской областях, предположительно, поражены тренировочные лагеря украинских военных.
"В 21:30 (мск) прилетело в Полтавской области, а в 21:25 — в Черниговской. <...> Из Черниговской области пишут, что прилет связан с танками", — указал Лебедев.
Координатор отметил, что, вероятно, речь идет об огромном танковом полигоне, расположенном на границе с Киевской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий ПесковУкраинаПолтавская областьЧерниговская областьСергей Лебедев
 
 
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