https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html

Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025

Подполье сообщило об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

В Сумской области нанесли удары по ангарам с военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-16T22:37:00+03:00

2025-03-16T22:37:00+03:00

2025-03-17T00:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В Сумской области нанесли удары по ангарам с военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе. <...> Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника. Ангары горят, слышна детонация", — сказал собеседник агентства.Кроме того, ранее он заявил, что в Полтавской и Черниговской областях, предположительно, поражены тренировочные лагеря украинских военных. "В 21:30 (мск) прилетело в Полтавской области, а в 21:25 — в Черниговской. <...> Из Черниговской области пишут, что прилет связан с танками", — указал Лебедев.Координатор отметил, что, вероятно, речь идет об огромном танковом полигоне, расположенном на границе с Киевской областью.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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