https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html

Армия Израиля совершила удар по Ливану

Армия Израиля совершила удар по Ливану - РИА Новости, 16.03.2025

Армия Израиля совершила удар по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух боевиков шиитского движения "Хезболлах", которые проводили разведку и были ответственны за террористические... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:04:00+03:00

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2025-03-16T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух боевиков шиитского движения "Хезболлах", которые проводили разведку и были ответственны за террористические операции на юге Ливана, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала и ликвидировала двух террористов из террористической организации "Хезболлах", которые проводили разведку и участвовали в руководстве террористическими операциями в районах Ятар и Мис-эль-Джабль на юге Ливана", - говорится в сообщении. Израиль и Ливан 11 марта начали переговоры при участии США и Франции по урегулировании территориальных претензий на фоне реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. В день переговоров израильская армия передала ливанской армии нескольких пленных ливанцев в знак доброй воли. В феврале Израиль в соответствии с соглашением завершил вывод войск из южного Ливана, но сохранил присутствие на пяти приграничных позициях.

https://ria.ru/20250226/khezbolla-2001826913.html

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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024