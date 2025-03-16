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Армия Израиля совершила удар по Ливану - РИА Новости, 16.03.2025
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11:04 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
Армия Израиля совершила удар по Ливану
Армия Израиля совершила удар по Ливану - РИА Новости, 16.03.2025
Армия Израиля совершила удар по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух боевиков шиитского движения "Хезболлах", которые проводили разведку и были ответственны за террористические... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:04:00+03:00
2025-03-16T11:04:00+03:00
в мире
ливан
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сша
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух боевиков шиитского движения "Хезболлах", которые проводили разведку и были ответственны за террористические операции на юге Ливана, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала и ликвидировала двух террористов из террористической организации "Хезболлах", которые проводили разведку и участвовали в руководстве террористическими операциями в районах Ятар и Мис-эль-Джабль на юге Ливана", - говорится в сообщении. Израиль и Ливан 11 марта начали переговоры при участии США и Франции по урегулировании территориальных претензий на фоне реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. В день переговоров израильская армия передала ливанской армии нескольких пленных ливанцев в знак доброй воли. В феврале Израиль в соответствии с соглашением завершил вывод войск из южного Ливана, но сохранил присутствие на пяти приграничных позициях.
https://ria.ru/20250226/khezbolla-2001826913.html
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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля совершила удар по Ливану

ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух боевиков шиитского движения "Хезболлах", которые проводили разведку и были ответственны за террористические операции на юге Ливана, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала и ликвидировала двух террористов из террористической организации "Хезболлах", которые проводили разведку и участвовали в руководстве террористическими операциями в районах Ятар и Мис-эль-Джабль на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Израиль и Ливан 11 марта начали переговоры при участии США и Франции по урегулировании территориальных претензий на фоне реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. В день переговоров израильская армия передала ливанской армии нескольких пленных ливанцев в знак доброй воли.
В феврале Израиль в соответствии с соглашением завершил вывод войск из южного Ливана, но сохранил присутствие на пяти приграничных позициях.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
ЦАХАЛ ликвидировала боевика "Хезболлы" в Ливане
26 февраля, 22:27
 
В миреЛиванИзраильСШАХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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