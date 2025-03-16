https://ria.ru/20250316/tsirk-2005251258.html

Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники

Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники - РИА Новости, 16.03.2025

Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники

Предстоящее возведение нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме позволит выделить этот район среди других и придаст импульс его общему... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:17:00+03:00

2025-03-16T12:17:00+03:00

2025-03-16T17:51:00+03:00

сергей собянин

москва

большой московский государственный цирк

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Предстоящее возведение нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме позволит выделить этот район среди других и придаст импульс его общему развитию, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мневниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта."Хотелось бы отметить местоположение будущего цирка в новом развивающемся месте, где отсутствует исторический контекст, и при этом без цирка не было бы функциональной доминанты, отличающей этот район от других районов города. Цирк, претендующий по ТЭПам на мировое первенство в своей категории, однозначно такой доминантой станет, что "подстегнет" развитие всех построенных и планируемых сервисов в радиусе пешей доступности от цирка и в целом посодействует развитию отрасли туризма в российской столице", - считает Муринец.Она также отметила, что не смотря на неоднозначность и спорность архитектурных решений, функционирование такого крупного объекта скажется на всей инфраструктуре района, в первую очередь инженерной и транспортной. Это связано с пиковой нагрузкой района размещения будущего цирка примерно в десять тысяч человек и более, с учетом вместимости самого цирка, всех планируемых там иных общественных функций, а также многочисленного персонала всего культурно-зрелищного кластера."С большой долей вероятности мы с вами увидим изменения в проектных макропоказателях всей Мневниковской поймы, вплоть до появления дополнительной станции метро, новых, не планируемых ранее, маршрутов наземного и речного транспорта, велопешеходной сети поймы", - заключила архитектор.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, москва, большой московский государственный цирк