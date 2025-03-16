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Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники - РИА Новости, 16.03.2025
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12:17 16.03.2025 (обновлено: 17:51 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/tsirk-2005251258.html
Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники
Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники - РИА Новости, 16.03.2025
Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники
Предстоящее возведение нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме позволит выделить этот район среди других и придаст импульс его общему... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:17:00+03:00
2025-03-16T17:51:00+03:00
сергей собянин
москва
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Предстоящее возведение нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме позволит выделить этот район среди других и придаст импульс его общему развитию, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мневниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта."Хотелось бы отметить местоположение будущего цирка в новом развивающемся месте, где отсутствует исторический контекст, и при этом без цирка не было бы функциональной доминанты, отличающей этот район от других районов города. Цирк, претендующий по ТЭПам на мировое первенство в своей категории, однозначно такой доминантой станет, что "подстегнет" развитие всех построенных и планируемых сервисов в радиусе пешей доступности от цирка и в целом посодействует развитию отрасли туризма в российской столице", - считает Муринец.Она также отметила, что не смотря на неоднозначность и спорность архитектурных решений, функционирование такого крупного объекта скажется на всей инфраструктуре района, в первую очередь инженерной и транспортной. Это связано с пиковой нагрузкой района размещения будущего цирка примерно в десять тысяч человек и более, с учетом вместимости самого цирка, всех планируемых там иных общественных функций, а также многочисленного персонала всего культурно-зрелищного кластера."С большой долей вероятности мы с вами увидим изменения в проектных макропоказателях всей Мневниковской поймы, вплоть до появления дополнительной станции метро, новых, не планируемых ранее, маршрутов наземного и речного транспорта, велопешеходной сети поймы", - заключила архитектор.
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, большой московский государственный цирк
Сергей Собянин, Москва, Большой Московский Государственный цирк
Урбанист Муринец рассказала, как постройка цирка повлияет на район Мневники

Урбанист Муринец рассказала, как возведение цирка скажется на развитии Мневников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Московский государственный цирк
Большой Московский государственный цирк - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большой Московский государственный цирк. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Предстоящее возведение нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме позволит выделить этот район среди других и придаст импульс его общему развитию, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мневниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта.
"Хотелось бы отметить местоположение будущего цирка в новом развивающемся месте, где отсутствует исторический контекст, и при этом без цирка не было бы функциональной доминанты, отличающей этот район от других районов города. Цирк, претендующий по ТЭПам на мировое первенство в своей категории, однозначно такой доминантой станет, что "подстегнет" развитие всех построенных и планируемых сервисов в радиусе пешей доступности от цирка и в целом посодействует развитию отрасли туризма в российской столице", - считает Муринец.
Она также отметила, что не смотря на неоднозначность и спорность архитектурных решений, функционирование такого крупного объекта скажется на всей инфраструктуре района, в первую очередь инженерной и транспортной. Это связано с пиковой нагрузкой района размещения будущего цирка примерно в десять тысяч человек и более, с учетом вместимости самого цирка, всех планируемых там иных общественных функций, а также многочисленного персонала всего культурно-зрелищного кластера.
"С большой долей вероятности мы с вами увидим изменения в проектных макропоказателях всей Мневниковской поймы, вплоть до появления дополнительной станции метро, новых, не планируемых ранее, маршрутов наземного и речного транспорта, велопешеходной сети поймы", - заключила архитектор.
 
Сергей СобянинМоскваБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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