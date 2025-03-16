https://ria.ru/20250316/tsentr-2005314325.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 16.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и пять... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:24:00+03:00

2025-03-16T13:24:00+03:00

2025-03-16T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

харьковская область

красноармейск

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вооруженные силы украины, россия, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, зверево