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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 16.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и пять... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:24:00+03:00
2025-03-16T13:24:00+03:00
2025-03-16T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, зверево
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Зверево
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
МО: ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действия группировки "Центр"