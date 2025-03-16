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Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, пишет WP - РИА Новости, 16.03.2025
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08:45 16.03.2025 (обновлено: 10:02 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/trump-2005282309.html
Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, пишет WP
Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, пишет WP - РИА Новости, 16.03.2025
Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, пишет WP
Президент США Дональд Трамп планирует распорядиться о закрытии двух крупных государственных заповедников в штате Калифорния, сообщает американская газета... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:45:00+03:00
2025-03-16T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует распорядиться о закрытии двух крупных государственных заповедников в штате Калифорния, сообщает американская газета Washington Post. "Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии, учрежденных бывшим президентом Джо Байденом", - говорится в публикации издания со ссылкой на Белый дом. По данным Washington Post, речь идет о государственном заповеднике Чакуолла в Южной Калифорнии и государственном заповеднике Саттитла-Хайлендс на севере штата, которые Байден учредил в последние дни своего срока на посту президента Штатов. Издание отмечает, что коренные народы США, считающие эти места священными, ранее обратились к американским властям с просьбой запретить там добычу полезных ископаемых и другую промышленную деятельность. При этом газета напоминает, что в свой первый срок в должности главы Белого дома Трамп значительно сократил площади двух государственных заповедников в штате Юта. Как указывается в материале, остается неясным, будут ли у Трампа полномочия распорядиться о закрытии заповедников. "Закон... 1907 года наделяет президента полномочиями защищать сушу и воду во благо всех американцев, в том числе через создание... государственных заповедников. Однако в законе ничего не говорится о том, может ли президент отменить учреждение заповедника без согласия конгресса", - подчеркивает издание.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994588113.html
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в мире, сша, калифорния, юта, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Калифорния, Юта, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, пишет WP

WP: Трамп планирует закрыть учрежденные Байденом два заповедника в Калифорнии

© Getty Images / Los Angeles Times/Robert GauthierЗаповедник Чакуолла в Южной Калифорнии
Заповедник Чакуолла в Южной Калифорнии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Los Angeles Times/Robert Gauthier
Заповедник Чакуолла в Южной Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует распорядиться о закрытии двух крупных государственных заповедников в штате Калифорния, сообщает американская газета Washington Post.
"Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии, учрежденных бывшим президентом Джо Байденом", - говорится в публикации издания со ссылкой на Белый дом.
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По данным Washington Post, речь идет о государственном заповеднике Чакуолла в Южной Калифорнии и государственном заповеднике Саттитла-Хайлендс на севере штата, которые Байден учредил в последние дни своего срока на посту президента Штатов. Издание отмечает, что коренные народы США, считающие эти места священными, ранее обратились к американским властям с просьбой запретить там добычу полезных ископаемых и другую промышленную деятельность.
При этом газета напоминает, что в свой первый срок в должности главы Белого дома Трамп значительно сократил площади двух государственных заповедников в штате Юта. Как указывается в материале, остается неясным, будут ли у Трампа полномочия распорядиться о закрытии заповедников.
"Закон... 1907 года наделяет президента полномочиями защищать сушу и воду во благо всех американцев, в том числе через создание... государственных заповедников. Однако в законе ничего не говорится о том, может ли президент отменить учреждение заповедника без согласия конгресса", - подчеркивает издание.
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