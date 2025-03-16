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Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
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15:43 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/traur-2005337552.html
Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии
Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии
Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии, заявил черногорский премьер Милойко Спайич. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:43:00+03:00
2025-03-16T15:43:00+03:00
в мире
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии, заявил черногорский премьер Милойко Спайич. Пожар на дискотеке "Пулс" ("Пульс") в городе Кочани произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них - дети. "С большим прискорбием мы приняли весть о трагических событиях в Кочани в Северной Македонии. Правительство Черногории готово в этот тяжелый момент всеми способами поддержать дружеский народ Северной Македонии, оповещаю общественность, что понедельник, 17 марта, будет провозглашен днем траура в Черногории", - написал глава правительства в соцсети Х. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорого выздоровления. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
https://ria.ru/20250316/postradavshie-2005324542.html
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в мире, северная македония, черногория, сербия, александр вучич
В мире, Северная Македония, Черногория, Сербия, Александр Вучич
Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии

Черногория объявит 17 марта траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии, заявил черногорский премьер Милойко Спайич.
Пожар на дискотеке "Пулс" ("Пульс") в городе Кочани произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них - дети.
© СоцсетиПожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Соцсети
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
"С большим прискорбием мы приняли весть о трагических событиях в Кочани в Северной Македонии. Правительство Черногории готово в этот тяжелый момент всеми способами поддержать дружеский народ Северной Македонии, оповещаю общественность, что понедельник, 17 марта, будет провозглашен днем траура в Черногории", - написал глава правительства в соцсети Х.
Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорого выздоровления.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии.
Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы.
Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет.
На место происшествия выехали премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 14:32
 
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