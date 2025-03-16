https://ria.ru/20250316/traur-2005337552.html

Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии

Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025

Черногория объявит траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии

Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии, заявил черногорский премьер Милойко Спайич. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:43:00+03:00

2025-03-16T15:43:00+03:00

2025-03-16T15:43:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии, заявил черногорский премьер Милойко Спайич. Пожар на дискотеке "Пулс" ("Пульс") в городе Кочани произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них - дети. "С большим прискорбием мы приняли весть о трагических событиях в Кочани в Северной Македонии. Правительство Черногории готово в этот тяжелый момент всеми способами поддержать дружеский народ Северной Македонии, оповещаю общественность, что понедельник, 17 марта, будет провозглашен днем траура в Черногории", - написал глава правительства в соцсети Х. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорого выздоровления. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.

https://ria.ru/20250316/postradavshie-2005324542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северная македония, черногория, сербия, александр вучич