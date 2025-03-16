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Более половины американцев не поддержали внешнюю политику Трампа
Более половины американцев не поддержали внешнюю политику Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
Более половины американцев не поддержали внешнюю политику Трампа
Более половины американцев не одобряют внешнюю и экономическую политики президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:34:00+03:00
2025-03-16T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют внешнюю и экономическую политики президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, 53% американцев заявили, что они не одобряют то, как Трамп проводит внешнюю политику страны, такое же мнение об экономической политике высказали 54% респондентов. Одобряют внешнюю и экономическую политики Трампа 45% и 44% респондентов соответственно. Кроме того, согласно опросу, большинство (55%) американцев неудовлетворены тем, как Трамп борется с инфляцией в США. В общем и целом 51% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента страны, 47% - одобряют. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20250220/opros-2000546351.html
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В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Более половины американцев не поддержали внешнюю политику Трампа
NBC: более половины американцев не одобряют внешнюю политику Трампа